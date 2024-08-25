РИА Новости: побережье у Одессы и Очакова патрулируют БПЛА ВДВ РФ

Беспилотники Воздушно-десантных войск Российской Федерации осуществляют патрулирование побережья в районе Одессы и Очакова, чтобы предотвратить возможную высадку Вооруженных сил Украины на Кинбурнской косе.
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