Зверствами над мирными жителями в курском селе Русское Поречное Курской области киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое «террористическое нутро», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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