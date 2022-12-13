НЕВСКИЕ НОВОСТИ

484 подписчика

Новый торгово-развлекательный комплекс планируют построить в Выборгском районе

В здании разместятся зоны с ресторанами и развлечениями. Новый торгово-развлекательный комплекс планируется построить в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх