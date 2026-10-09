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Израиль возмутился присуждением Нобелевской премии мира бывшей судье ООН Пиллэй

Израиль возмутился присуждением Нобелевской премии мира бывшей судье ООН Пиллэй

Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало присуждение Нобелевской премии мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэй.

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