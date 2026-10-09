Израиль возмутился присуждением Нобелевской премии мира бывшей судье ООН Пиллэй

Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало присуждение Нобелевской премии мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэй.
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