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В парламенте Канады заявили о позоре Трюдо из-за чествования эсесовца

В парламенте Канады заявили о позоре Трюдо из-за чествования эсесовца

Скриншот видео Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покрыл себя позором, попытавшись отмолчаться после скандала с чествованием украинского участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в парламенте страны, а также перекладывая ответственность на других.

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