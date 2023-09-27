В парламенте Канады заявили о позоре Трюдо из-за чествования эсесовца

Скриншот видео Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покрыл себя позором, попытавшись отмолчаться после скандала с чествованием украинского участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в парламенте страны, а также перекладывая ответственность на других.