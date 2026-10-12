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Культуромания

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В Екатеринбурге открылась выставка Зорикто Доржиева

В Екатеринбурге открылась выставка Зорикто Доржиева

В Международном центре искусств «Главный проспект» стартовала масштабная персональная выставка ZORIKTO, куда приехало около сотни работ заслуженного художника Республики Бурятия Зорикто Доржиева.

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