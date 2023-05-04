Аргументы недели

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Зерновая сделка: уже не смешно

Зерновая сделка: уже не смешно

Представьте себе картину маслом. Сидит группа товарищей, рассказывают анекдоты. Один угрюмый мужчина со следами предвыборной компании на лице, постоянно повторяет один и тот же рассказ.

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