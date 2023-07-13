НА КРЮЧКЕ У БУДАНОВА: КАК ТРЕНЕР ПО КАРАТЕ СТАЛ УБИЙЦЕЙ РУССКОГО ОФИЦЕРА

Теперь короткоствол легализуют для отдельных групп граждан? Или в отделениях МВД в оружейке можно будет его хранить с карточкой заместителя. Узнаешь, что готовится покушение - получаешь за сутки.

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demyr150648

Эксперт - профессиональный профан, ФСБ - имеет прямой прокол, киллер - непрофессионал, но дело сделал, а против него - вся система безопасности страны, невиновный человек тупо убит. Вывод: надо дать системную оценку событию. Вот точно так же и операция идет: бьём по хвостам и сплошной непрофессионализм и подлость. А страдают невиновные