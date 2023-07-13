Любопытно, однако

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НА КРЮЧКЕ У БУДАНОВА: КАК ТРЕНЕР ПО КАРАТЕ СТАЛ УБИЙЦЕЙ РУССКОГО ОФИЦЕРА

ФОТО: MR.NIKON/SHUTTERSTОСK.СОM Подозреваемый в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого дал признательные показания.

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Комментарии
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Вячеслав Минаков
Эксперт, который не отличил огнестрельные раны от ножевых? Офигеть!
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8 час.
Сергей С
Теперь короткоствол легализуют для отдельных групп граждан? Или в отделениях МВД в оружейке можно будет его хранить с карточкой заместителя. Узнаешь, что готовится покушение - получаешь за сутки.
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7 час.
d
demyr150648
Эксперт - профессиональный профан, ФСБ - имеет прямой прокол, киллер - непрофессионал, но дело сделал, а против него - вся система безопасности страны, невиновный человек тупо убит. Вывод: надо дать системную оценку событию. Вот точно так же и операция идет: бьём по хвостам и сплошной непрофессионализм и подлость. А страдают невиновные
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7 час.

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