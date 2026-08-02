Расчёты САУ «Гвоздика» поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России рассказали, что расчёты разведывательных БПЛА войск беспилотных систем установили маршруты, по которым украинские дроны возвращались на позиции для перезарядки и подготовки к повторным вылетам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии