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Расчёты САУ «Гвоздика» поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Расчёты САУ «Гвоздика» поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России рассказали, что расчёты разведывательных БПЛА войск беспилотных систем установили маршруты, по которым украинские дроны возвращались на позиции для перезарядки и подготовки к повторным вылетам.

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