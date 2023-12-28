Россиянам пообещали «царство льда»

Оттепель в Центральной России 31 декабря сменится резким похолоданием. Из-за арктического фронта столбики термометров к вечеру опустятся до отметок в минус 5-10 градусов, при этом 30 декабря ожидается ноль — плюс два градуса.
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