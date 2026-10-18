19 октября, в Красноперекопском районе на 12 часов отключат электричество.В понедельник, 19 октября, в Красноперекопском районе отключат электроснабжение — свет не будет с 08:00 до 20:00.
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