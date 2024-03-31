В Тамбовской области организуют "горячую линию" по вопросам питания в школах

В Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тамбовской области» с 1 по 12 апреля будут работать телефоны «горячей линии» по вопросам организации питания в школах.
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