НАТО входит на Украину: "Отмашку дадут в июле". Орбан сошёл с поезда. Польша готова дать заднюю

Александр Макеев

В случае ввода натовских нацистов на территорию, которую оккупируют бандеровские нацисты, российская армия обязана наносить удары по натовским нацистам тактическим ядерным оружием! И не только на территории украинских нацистов, но и территории стран нацистского НАТО, которые ввели свои войска на территорию бандеровских нацистов.