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Добрый Мир

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НАТО входит на Украину: "Отмашку дадут в июле". Орбан сошёл с поезда. Польша готова дать заднюю

НАТО входит на Украину: "Отмашку дадут в июле". Орбан сошёл с поезда. Польша готова дать заднюю

Коллаж Царьграда Виктор Орбан рад тому, что венгры не будут воевать с русскими. Об этом он договорился с генсеком НАТО Столтенбергом.

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Комментарии
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Александр Макеев
В случае ввода натовских нацистов на территорию, которую оккупируют бандеровские нацисты, российская армия обязана наносить удары по натовским нацистам тактическим ядерным оружием! И не только на территории украинских нацистов, но и территории стран нацистского НАТО, которые ввели свои войска на территорию бандеровских нацистов.
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12 час.
Виктор Галкин
Зачем же стразу тактическим, у нас что нет чем у.....Ь??
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6 час.

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