НАТО входит на Украину: "Отмашку дадут в июле". Орбан сошёл с поезда. Польша готова дать заднюю

Коллаж Царьграда Виктор Орбан рад тому, что венгры не будут воевать с русскими. Об этом он договорился с генсеком НАТО Столтенбергом.
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