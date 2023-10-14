В Конгрессе США потребовали уволить Салливана с поста советника Байдена

Сенатор-республиканец Марша Блэкберн обратилась к главе Белого дома Джо Байдену, потребовав немедленного увольнения Джейка Салливана с поста советника главы государства по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.
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