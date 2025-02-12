В Минобороны РФ рассказали об уничтожении гаубицы М777 в зоне СВО

Также была ликвидирована пехота и бронетехника ВСУ Министерство обороны России сообщило о ликвидации артиллерией группировки «Запад» гаубицы М777, бронетехники и пехоты украинской армии в зоне специальной военной операции.
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