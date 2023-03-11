Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО

Дагестанский прапорщик Магомед Баширов не допустил диверсии в тылу войск России в зоне специальной военной операции, а также он спас раненых бойцов, рассказали в субботу, 11 марта, в администрации главы республики Сергея Меликова в Telegram-канале.
Дагестанский прапорщик Магомед Баширов не допустил диверсии в тылу войск России в зоне специальной военной операции, а также он спас раненых бойцов, рассказали в субботу, 11 марта, в администрации главы республики Сергея Меликова в Telegram-канале.
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