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Китай нанёс удар по Киеву - Politico

Китай нанёс удар по Киеву - Politico

Газета Politico сообщила, что "Китай пренебрёг Зеленским в Швейцарии" и это стало "ударом по Киеву". Издание отмечает, что Пекин "холодно относится к Украине", продолжая поддерживать президента России Владимира Путина.

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