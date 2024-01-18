Китай нанёс удар по Киеву - Politico

Газета Politico сообщила, что "Китай пренебрёг Зеленским в Швейцарии" и это стало "ударом по Киеву". Издание отмечает, что Пекин "холодно относится к Украине", продолжая поддерживать президента России Владимира Путина.
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