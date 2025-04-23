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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаба и Камавинга получили травмы в матче с «Хетафе». «Реал» сыграет с «Барселоной» 26 апреля

Мадридцы обыграли «Хетафе» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании. В перерыве был заменен защитник Давид Алаба, ощутивший дискомфорт в левой ноге.

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