В FIFA 23 нашли комментарий от владельца «Рексхэма» Райана Рейнольдса – он шутит над «Ливерпулем»

Актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлгенни записали короткий комментарий для FIFA 23. Если игрок выберет футбольный клуб «Рексхэм», владельцем которого является Рейнольдс, и сыграет против «Ливерпуля», то услышит короткий комментарий от актера, который шутит над командой соперника.
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