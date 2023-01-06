В FIFA 23 нашли комментарий от владельца «Рексхэма» Райана Рейнольдса – он шутит над «Ливерпулем»

Актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлгенни записали короткий комментарий для FIFA 23. Если игрок выберет футбольный клуб «Рексхэм», владельцем которого является Рейнольдс, и сыграет против «Ливерпуля», то услышит короткий комментарий от актера, который шутит над командой соперника.