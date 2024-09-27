Politico: республиканцы сочли визит Зеленского на завод в США большой ошибкой

Некоторые американские конгрессмены-республиканцы сочли стратегической ошибкой визит украинского лидера Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству снарядов, поскольку это воспринимается в США как вмешательство в выборы.
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