В Баку начался международный съезд движений против французского колониализма

В Баку начался первый Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий. Здесь собрались лидеры более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма.