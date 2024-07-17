В Баку начался международный съезд движений против французского колониализма

В Баку начался первый Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий. Здесь собрались лидеры более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма.
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