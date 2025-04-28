Samsung провела первую в истории демонстрацию игры Horizon Forbidden West в разрешении 8К с частотой 120 ГцРанее в этом месяце, во время выставки NAB (Национальная ассоциация вещателей) Show 2025 в Лас-Вегасе, Ассоциация 8K продемонстрировала “первую в мире” возможность игр 8K@120 Гц на HDMI 2.