Соседские тайны

ВераВерная

Жена с внуками - бабушка, значит и муж - дедушка. А дети их где? Или всё-таки жена уехала в деревню к родителям со своими детьми, внуками её родителей? Ну это так, чтоб всё по местам стояло. Тогда для дедушки интим на открытом балконе с якобы родственницей, а может одноклассницей, это равносильно подвигу, его не остановило что соседи могли эти телодвижения из своих квартир наблюдать, видать, припёрло сильно))) И ещё момент - а с какого члена его одноклассницу, попавшую в ДТП, к нему домой на руках занесли? У неё что, родных нет, сирота? Он-то тут причём? Короче, чума и на этого козла, героя истории, и к автору вопросы имеются, конечно)))