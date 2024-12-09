Стало известно, когда здоровье Кейт Миддлтон впервые встревожило ее родителей

Кейт Николл раскрыла тайну принцессы. Кейт Миддлтон с детьми на рождественском концерте LEGION-MEDIAДо того момента, как в марте прошлого года Кейт Миддлтон сообщила в видеообращении о своем онкологическом диагнозе, считалось, что в прошлом здоровье принцессы ни разу не давало повода для беспокойства — ни ей самой, ни ее родным.