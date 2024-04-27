На Васильевском острове под колеса «Лады» попал 8-летний мальчик: видео

Ребенок выбежал на дорогу перед машиной В Василеостровском районе Петербурга полиция проводит проверка по факту наезда на 8-летнего школьника, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, опубликовавшая видео инцидента.
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