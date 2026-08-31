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Для чего Россия заранее предупредила Киев об ударах по энергетике

Для чего Россия заранее предупредила Киев об ударах по энергетике

Российские ракетные и беспилотные войска приступили к подготовке ударов по украинской энергетике. С таким беспрецедентным предупреждением выступило российское военное ведомство 30 августа.

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