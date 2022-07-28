Творческие деятели заговорили о цензуре в России после инициативы депутата Бурляева

globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Проект закона о создании общественных советов в творческой среде, предложенный депутатом Государственной думы России Николаем Бурляевым, вызвал бурные дискуссии на тему нового вида цензуры.
globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Проект закона о создании общественных советов в творческой среде, предложенный депутатом Государственной думы России Николаем Бурляевым, вызвал бурные дискуссии на тему нового вида цензуры.
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