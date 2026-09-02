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Картину Кандинского «Пёстрая жизнь» выставят на торги за 30 млн долларов

Картину Кандинского «Пёстрая жизнь» выставят на торги за 30 млн долларов

Картина Василия Кандинского «Пёстрая жизнь» будет продана на вечерних торгах Christie’s в Лондоне 14 октября.

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