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Маурисио Почеттино: «Я под пристальным вниманием каждую неделю, это тяжело. Чтобы войти в историю «Челси», еще многое предстоит сделать – посмотрим, будет ли у нас время»

«Тяжело каждую неделю видеть, что я нахожусь под пристальным вниманием, что меня судят. Но не мне решать, быть мне здесь или не быть.

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