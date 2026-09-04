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Он знал, что будут взрывать людей! Предателя 20 лет поймали в Анапе

Он знал, что будут взрывать людей! Предателя 20 лет поймали в Анапе

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Анапы, которого обвиняют сразу по нескольким тяжким статьям, связанным с государственной изменой и терроризмом.

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