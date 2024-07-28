Россия узнала о тайной операции Киева в ходе телефонного разговора министров обороны двух стран

Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, в ходе которого Москва передала Вашингтону информацию о тайной операции, которую киевский режим якобы готовит против России.
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