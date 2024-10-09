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Перечислены плюсы и минусы для здоровья от содержания собаки

Перечислены плюсы и минусы для здоровья от содержания собаки

В Австралии, как показывают исследования, в каждой второй семье есть как минимум одна собака. Но как эти питомцы влияют на наше здоровье? Наличие собаки связано с более низким риском смерти в долгосрочной перспективе.

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