Перечислены плюсы и минусы для здоровья от содержания собаки

В Австралии, как показывают исследования, в каждой второй семье есть как минимум одна собака. Но как эти питомцы влияют на наше здоровье? Наличие собаки связано с более низким риском смерти в долгосрочной перспективе.
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