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Польша пожаловалась на потоки беженцев со стороны Белоруссии

Польша пожаловалась на потоки беженцев со стороны Белоруссии

Польша пожаловалась на потоки беженцев со стороны Белоруссии KikaЧерез Республику в Старый Свет устремились афганцы и чеченцы В последнее время резко возросло число нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь польско-белорусскую границу.

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