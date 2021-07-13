Польша пожаловалась на потоки беженцев со стороны Белоруссии KikaЧерез Республику в Старый Свет устремились афганцы и чеченцы В последнее время резко возросло число нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь польско-белорусскую границу.