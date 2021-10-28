Виной катастрофы в России уже даже не COVID-19, а мы сами

СССР-РоссияПолитикаВиной катастрофы в России уже даже не COVID-19, а мы сами То, что поручение по ковидным ограничениям даёт лично президент Путин, — это сигнал. Тревожный, но необходимый.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДина СкребецОдин небольшой момент.Доктора сами советуют знакомым пока не спешить с прививкой,пока подождать.Говорю это не по слухам, а на примере очень близких мне людей.Я уже давно пытаюсь их убедить в том,что надо. Говорю-у вас же есть очень хорошие доктора знакомые,поговорите с ними. А они мне - вот они и сказали ,чтобы пока не спешили. Чтобы подождали. Чего ждать? Пока заболеют? Нет слов и матов таких не знаю. Надо в первую очередь заняться докторами-саботажниками.А если они в самом деле не разбираются ,тогда нужно им проводить учёбу и разжевать,поделить не молекулы и атомы и снова собрать,чтобы стало понятно,как это важно.Starley ВячеславДело не в докторах,а в компоте под названием Спутник. Это эксперементальная вакцина,а люди подопытные кролики. Гинзбург к вирусологии не имеет никакого отношения. Почитайте кто он по образованию. У меня много знакомых после прививки тяжело заболели ,а некоторых уже и нет. Идёт массовое уничтожение. Теперь и до детей добрались. Гореть им а аду...Светлана РейнбахВот такие "доктора" и выдают лживые сертификаты и зарабатывают на этом деньги, а так же либерально настроенные. А мы ведем себя как на базаре- одна ... сказала. В США уже привито более 80% , там что врачи хуже ?ИКИосиф КалининВот-вот.... Именно о таких "знатоках" и говорит Дина Скребец.Дина СкребецВы вирусолог?Дина СкребецВы знаете,как вакцины работают?Светлана РейнбахЕзжайте в США и сделайте там прививку, если не доверяете Спутнику.А2Александр 24Да-а,уж! Даже Путин потерял терпение,пытаясь объяснить упёртым баранам-антипрививочникам необходимость вакцинации. Необходимо вводить обязательную вакцинацию,а заболевших анивакционеров лечить только платно,при этом крупно штрафовать за саботаж. Идиоты! Почему вы не протестуете против обязательности ремней безопасности,детских кресел,медицинских справок и санитарных книжек и многих,многих других обязанностей. Почему никто не протестовал,когда были обязательны прививки в яслях,детских садах и школах? А сейчас готовы своими руками убить детей,потому как одна соседская бабка,работающая санитаркой в соседней деревне,сказала,что прививки не нужны и они вредны. Вы в каком веке живёте? По-моему,пора вводить инквизицию и аутодафе заодно.СергейПутин сам инициатор и рСергейВ Екатеринбурге очередь на вакцинацию растянулась более чем на месяц... Путин говорит одно, а делает другое.. , Губернатор за бугром греет задницу...Ситуация в стране с КОВИД-ом это итог безграмотности и оптимизации медицины...Комментировать
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