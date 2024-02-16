«Считаю астрологию мракобесием»: предприниматели Приморья заявили о необходимости избавляться от суеверий

Некоторые приморские предприниматели уверены, что пришла пора избавляться суеверий. Корреспонденту делового еженедельника «Конкурент» они высказали свое отношение к астрологии и к году Зеленого Деревянного Дракона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии