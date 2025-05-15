Земельное законодательство: что нужно знать владельцам участков

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Владение земельным участком обязывает соблюдать нормы законодательства: не нарушать границы, использовать землю по назначению, учитывать строительные нормы и региональные требования.
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