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Для непонятливых есть "Ярсы": Путин готовит последний удар

Для непонятливых есть "Ярсы": Путин готовит последний удар

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом рассматривается как последний шанс вынудить Украину признать очевидную реальность и отказаться от продолжения войны с Россией.

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