Химик Васильев озвучил самые опасные способы приготовления домашних настоек

Приготовление домашней настойки требует особого подхода и искусствав, которым владеют немногие. В противном случае приготовленный дома напиток может стать смертельно опасным, предупредил химик, завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.
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