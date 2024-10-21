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Всё о женщинах

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Химик Васильев озвучил самые опасные способы приготовления домашних настоек

Химик Васильев озвучил самые опасные способы приготовления домашних настоек

Приготовление домашней настойки требует особого подхода и искусствав, которым владеют немногие. В противном случае приготовленный дома напиток может стать смертельно опасным, предупредил химик, завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

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