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Во сколько бой Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили на UFC 306, время начала боя 15 сентября

Во сколько бой Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили на UFC 306, время начала боя 15 сентября

15 сентября 2024 года, в воскресенье, состоится турнир по смешанным единоборствам — UFC 306. В рамках этого мероприятия состоится поединок за титул чемпиона в легчайшем весе, где встретятся два выдающихся бойца: Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили.

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