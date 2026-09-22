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Царьград

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17,6 тыс. подростков нашли работу в Свердловской области за 2026 год

17,6 тыс. подростков нашли работу в Свердловской области за 2026 год

В Свердловской области за девять месяцев 2026 года временную работу получили более 17,6 тыс. подростков, а к программе занятости подключились 672 работодателя.

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