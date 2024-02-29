ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Во ВГИКе открылась выставка работ художника кино Виктора Петрова

Во ВГИКе открылась выставка работ художника кино Виктора Петрова

В галерее «Кинограф» во ВГИКе открылась выставка «Виктор Петров. Профессия — художник кино». Здесь представлены работы художника, работавшего над такими фильмами, как «Иди и смотри», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Мэри Поппинс, до свидания», «На привязи у взлетной полосы», «Легенда №17» и многими другими.

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