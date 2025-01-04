Дорогие коллеги, ветераны отрасли, друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством христовым!Желаю, чтобы этот новый год стал для нашего учреждения отличным стартом для качественной и продуктивной работы, чтобы улучшились материальные возможности каждого из нас.