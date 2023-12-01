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«У края пропасти»: в Евросоюзе запаниковали из-за позиции Орбана по Украине

«У края пропасти»: в Евросоюзе запаниковали из-за позиции Орбана по Украине

В Европейском союзе назревает серьезный политический кризис, который разразится уже в декабре. Причиной называется поддержка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана тесных связей с Россией, его позиция относительно принятия бюджета ЕС и вступления Украины в организацию.

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