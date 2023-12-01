«У края пропасти»: в Евросоюзе запаниковали из-за позиции Орбана по Украине

В Европейском союзе назревает серьезный политический кризис, который разразится уже в декабре. Причиной называется поддержка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана тесных связей с Россией, его позиция относительно принятия бюджета ЕС и вступления Украины в организацию.