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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Сергеев о класико: «Один из самых активных дней по объему ставок со дня финала Евро-2024»

Управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев рассказал о ставках бетторов на класико. В 11-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде разгромила «Реал» со счетом 4:0.

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