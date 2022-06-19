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В Германии заявили о планах более активного использования угольных электростанций

В Германии заявили о планах более активного использования угольных электростанций

Правительство Германии собирается более активно использовать угольные электростанции в качестве одной из мер по экономии газа и заполнению подземных газохранилищ (ПХГ), передает ТАСС со ссылкой на доклад, с которым ознакомилось агентство DPA.

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