В Германии заявили о планах более активного использования угольных электростанций

Правительство Германии собирается более активно использовать угольные электростанции в качестве одной из мер по экономии газа и заполнению подземных газохранилищ (ПХГ), передает ТАСС со ссылкой на доклад, с которым ознакомилось агентство DPA.
Правительство Германии собирается более активно использовать угольные электростанции в качестве одной из мер по экономии газа и заполнению подземных газохранилищ (ПХГ), передает ТАСС со ссылкой на доклад, с которым ознакомилось агентство DPA.
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