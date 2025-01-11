Эти стартапы создают более умные трости для людей с нарушениями зрения

Белая трость XXI века. В то время как многие технологические компании все больше работают над тем, чтобы сделать технологии более доступными для слепых и слабовидящих людей, трости не сильно выиграли от этих достижений.
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