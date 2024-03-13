Верховный суд отменил решения в пользу «Тинькофф» о заработке на курсе валют

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) на заседании 12 марта отменила решения апелляционной и кассационной инстанций по спору Тинькофф банка и его клиента Ильи Филимонова, который пожаловался на банк за списание денежных средств в виде выгоды, полученной от конвертации валют в начале 2022 года, пишет РБК со ссылкой на участников процесса.
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