Ловушка для Трампа: разведка США предупредила, что новые удары по Ирану станут тупиком

ВАШИНГТОН, 22 июля, ФедералПресс. Американские разведывательные службы считают, что дальнейшая эскалация конфликта с Ираном не гарантирует Вашингтону стратегического преимущества и может втянуть США в затяжное противостояние с серьезными политическими последствиями.