Ловушка для Трампа: разведка США предупредила, что новые удары по Ирану станут тупиком

ВАШИНГТОН, 22 июля, ФедералПресс. Американские разведывательные службы считают, что дальнейшая эскалация конфликта с Ираном не гарантирует Вашингтону стратегического преимущества и может втянуть США в затяжное противостояние с серьезными политическими последствиями.
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