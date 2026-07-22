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Ловушка для Трампа: разведка США предупредила, что новые удары по Ирану станут тупиком

Ловушка для Трампа: разведка США предупредила, что новые удары по Ирану станут тупиком

ВАШИНГТОН, 22 июля, ФедералПресс. Американские разведывательные службы считают, что дальнейшая эскалация конфликта с Ираном не гарантирует Вашингтону стратегического преимущества и может втянуть США в затяжное противостояние с серьезными политическими последствиями.

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