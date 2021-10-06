Германия выдаст Италии гражданина России Бисултанова, обвиняемого в убийстве в Риме

РИМ, 6 окт – РИА Новости. Берлин решил выдать Италии гражданина России чеченского происхождения Расула Бисултанова, обвиняемого в резонансном убийстве молодого итальянца Никколо Чатти в 2017 году, в Риме "глубоко удовлетворены" этим решением, сообщила во вторник вечером пресс-служба итальянского дипломатического ведомства.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии