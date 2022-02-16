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Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции

Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ГК Natura Siberica инвестирует до 500 миллионов рублей в разработку и выпуск косметических продуктов и развитие своих брендов, всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции, сообщает компания.

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