Natura Siberica вложит до 500 миллионов рублей в разработку новой продукции

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ГК Natura Siberica инвестирует до 500 миллионов рублей в разработку и выпуск косметических продуктов и развитие своих брендов, всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции, сообщает компания.
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